Рамиз Мехтиев: Деятельность Академии наук необходимо перестроить

28 декабря 2019 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Каждый год государство выделяет большие средства Академии наук, но взамен практически не получает никакой пользы в области развития науки. Поэтому работу Академии в этом направлении необходимо проанализировать и перестроить.

Об этом, выступая сегодня на общем собрании Академии, сказал президент НАНА - академик Рамиз Мехтиев, сообщает в субботу Trend.

По его словам, в последние годы на научно-исследовательские работы сотрудников Академии Фонд развития науки при Президенте Азербайджана и Научный фонд SOCAR выделили более 60 миллионов манатов. Однако, никаких конкретных результатов этих исследований не прослеживается.

Отметив крайне слабое участие отечественных ученых в международных, региональных и финансируемых государством национальных научных проектах, Мехтиев сказал, что Еврокомиссия выделила на международные научные проекты 80 миллионов евро: «И вновь с сожалением отмечу, что азербайджанские ученые не участвовали в этих проектах на должном уровне. Поэтому азербайджанская наука осталась в стороне от ряда современных научных достижений, разработки и применения новых экономических моделей».

Президент НАНА добавил, что реальная поддержка ученых развитию ненефтяного сектора и участие их в этих процессах вообще не чувствуется, что в свою очередь приводит к тому, что НАНА становится структурой, функционирующей только за счет бюджета.

Академик подчеркнул, что только два процента бюджета Академии формируется за счет внебюджетных средств: «Это значит, что инновационные технологии разрабатывались крайне слабо».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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