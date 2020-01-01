Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

1 января 2020 14:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, сообщает Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В некоторых местах ночью и утром ожидается легкий туман. Северо-западный ветер во второй половине дня усилится.

Температура воздуха ночью - 3-6, днем 8-12 градусов тепла, в Баку ночью - 4-6, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется до 767 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков. В некоторых местах вечером ожидается дождь, туман а в горных районах снег. В течение дня будет временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью - 0-5, днем - 7-12, в горах ночью - от 0 до 5, днем 1-6 градусов тепла.

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