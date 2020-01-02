В Азербайджане похолодает

БАКУ /Trend/ - С вечера второго января до полудня третьего января скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове будет достигать 15-18 м/с, с порывами до 20-23 м/с, передает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
В основном будет пасмурно, с полудня четвертого до пятого января ожидаются осадки.
Температура воздуха снизится на 3-5 градусов.
В районах Азербайджана с вечера второго января до пятого января ожидается нестабильная погода, дожди, в горных и предгорных районах - снег, местами интенсивного характера. Ветер западный, временами с усилением. Ночью и утром в горных районах ожидается гололед.
Температура воздуха снизится на 3-6 градусов.
(Текст: Турал Гараджаев)
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