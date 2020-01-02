Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений ПВО (ФOTO)

2 января 2020 14:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Ильхама Алиева, в целях проверки боеготовности, второго января руководство Министерства обороны побывало в одном из подразделений противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны, были отработаны вопросы приведения поднятых по тревоге подразделений в состояние полной боевой готовности, усиления боевого дежурства, защиты важных объектов и другие действия.
Осмотрев боевую технику и средства ПВО, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов высоко оценил учебно-боевые навыки личного состава.
Пожелав личному составу новые успехи и достижения в 2020 году, министр обороны дал соответствующие указания в связи с более оперативным и эффективным выполнением боевых задач, а также предстоящими в текущем году мероприятиями по противовоздушной обороне.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений ПВО (ФOTO)
  • Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений ПВО (ФOTO)
  • Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений ПВО (ФOTO)
  • Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений ПВО (ФOTO)
  • Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений ПВО (ФOTO)
  • Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений ПВО (ФOTO)
  • Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений ПВО (ФOTO)
  • Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений ПВО (ФOTO)
  • Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений ПВО (ФOTO)
  • Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений ПВО (ФOTO)
  • Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений ПВО (ФOTO)
  • Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений ПВО (ФOTO)
Новости по теме
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:42
В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 31 декабря 2019 16:36
Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 31 декабря 2019 13:12
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 31 декабря 2019 09:44
Министр обороны принял участие в мероприятии «День открытых дверей» (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 30 декабря 2019 17:35
В воинских частях азербайджанской армии проводится День открытых дверей
Общество 30 декабря 2019 10:57
Лента новостей
Азербайджанский боец ММА стал чемпионом мира в Японии (ВИДЕО, ФОТО)
Спорт 14:53
Определен лидер на рынке операционных систем в Азербайджане
ИКТ 14:08
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Турция 14:04
Fitch подтвердило рейтинги «BBB» 3-х национальных управляющих холдингов Казахстана
Финансы 14:02
ОАО "Международный банк Азербайджана" закупает запчасти для ATM
Тендеры 13:54
Планируется создание индивидуальной социальной программы каждого гражданина через электронные системы
ИКТ 13:52
Азербайджан обладает особым весом и позицией в региональном и глобальном масштабах
Политика 13:45
Иран надеется на мирное урегулирование ситуации с США
Политика 13:43
Франция не намерена экстрадировать Карлоса Гона
Другие страны 13:39