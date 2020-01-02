Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность подразделений ПВО (ФOTO)

БАКУ/Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Ильхама Алиева, в целях проверки боеготовности, второго января руководство Министерства обороны побывало в одном из подразделений противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны, были отработаны вопросы приведения поднятых по тревоге подразделений в состояние полной боевой готовности, усиления боевого дежурства, защиты важных объектов и другие действия.

Осмотрев боевую технику и средства ПВО, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов высоко оценил учебно-боевые навыки личного состава.

Пожелав личному составу новые успехи и достижения в 2020 году, министр обороны дал соответствующие указания в связи с более оперативным и эффективным выполнением боевых задач, а также предстоящими в текущем году мероприятиями по противовоздушной обороне.

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