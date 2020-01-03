Освобожден от должности прокурор Бардинского района и его заместитель

3 января 2020 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Прокурор Бардинского района и его заместитель освобождены от занимаемых должностей.

Как сообщает в пятницу Trend, прокурор Бардинского района Фахраддин Шамиль оглу Мамедов и его заместитель Бабек Пашаев освобождены от занимаемых должностей из-за допущенных в своей работе недочетов.

Отметим, что Мамедов ранее работал на должности прокурора Товузского района и был назначен на должность прокурора Бардинского района в 2015 году.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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