Задержаны лица, продавашие наркотики в социальных сетях (ФОТО)

5 января 2020 20:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками провели очередную операцию против лиц, причастных к незаконному обороту наркотических веществ, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как отмечается, в главное управление поступила информация продаже со стороны двух человек наркотических веществ в социальных сетях. В ходе проведенных в Низаминском районе столицы оперативных действий были арестованы ранее судимые жители города Лянкяран Гусейн Дадашов и Зия Гасымзаде. При обыске задержанных у них было обнаружено и изъято 47,691 грамма героина, а также 40,063 грамма метамфетамина, который является психотропным препаратом.

В ходе расследования было выявлено, что подозреваемые установив связь с гражданином Ирана по имени "Мехди" получили у него наркотические вещества и психотропные препараты. Затем Дадашов и Гасымзаде осуществляли продажу наркотических средств в социальных сетях.

Отмечается, что эти лица прятали наркотические вещества в различных местах столицы и отправляли фотографию места покупателям.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, оперативные меры продолжаются

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  • Задержаны лица, продавашие наркотики в социальных сетях (ФОТО)
  • Задержаны лица, продавашие наркотики в социальных сетях (ФОТО)
  • Задержаны лица, продавашие наркотики в социальных сетях (ФОТО)
  • Задержаны лица, продавашие наркотики в социальных сетях (ФОТО)
  • Задержаны лица, продавашие наркотики в социальных сетях (ФОТО)
  • Задержаны лица, продавашие наркотики в социальных сетях (ФОТО)
  • Задержаны лица, продавашие наркотики в социальных сетях (ФОТО)
  • Задержаны лица, продавашие наркотики в социальных сетях (ФОТО)
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