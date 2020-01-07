ГЭЦ Азербайджана проведет тестовый экзамен по приему на госслужбу

7 января 2020 12:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 16 февраля проведет тестовый экзамен по должностям групп BA и BB, относящихся к виду В административных должностей госслужбы (административно-исполнительные должности), сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Регистрация для участия в экзамене продолжится до 18:00 часов шестого февраля.

Кандидаты, получившие образование за рубежом, по которым в системе отсутствует информация о высшем образовании, должны обратиться в ГЭЦ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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