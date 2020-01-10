В Азербайджане начинается первый тур предметных олимпиад

БАКУ /Trend/ - С 12 января во всех городах и районах Азербайджана начинается первый – районный (городской) тур предметной школьной олимпиады, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.

В первом туре ожидается участие примерно 35 тысяч учащихся.

Республиканские предметные олимпиады проводятся по следующим предметам - математике, физике, химии, биологии, информатике, азербайджанскому языку и литературе, географии и истории.

Олимпиада будет проведена в два тура - районный (городской) и республиканский. Второй тур состоит из полуфинала и финала.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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