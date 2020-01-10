В Азербайджане пройдут мониторинги по выявлению птичьего гриппа

БАКУ /Trend/ - С 13 по 17 января рабочая группа сотрудников Агентства пищевой безопасности (АПБ), Института пищевой безопасности, министерства сельского хозяйства, министерства экологии и природных ресурсов и министерства здравоохранения проведет на территории страны эпизоотологические мониторинги для защиты от заболевания высокой патогенности, известного как птичий грипп, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Мониторинги будут проведены на Апшеронском полуострове,в Шабранском, Сальянском, Лянкяранском и Агджабединском районах, в приусадебных участках, национальных парках, заповедниках, в заболоченных местностях и на прибрежных зимовьях перелетных птиц.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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