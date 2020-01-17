Завтра в Баку сильный северо-западный ветер

БАКУ/Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в субботу переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ожидается туман, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Однако, вечером и ночью в отдельных местах возможен дождь, в течение дня сильный северо-западный ветер

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 2-4, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 до 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных районах осадки, в горных районах ожидается снег, временами туман, западный ветер днем в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 7-11 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем от 3 мороза до 2 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове усилится северный ветер, который будет неблагоприятен для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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