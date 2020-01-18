БАКУ /Trend/ - В субботу состоялось 10-е Общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана (AGF), сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу AGF.

В мероприятии, посвященном итогам 2019 года, приняли участие члены Исполнительного комитета AGF, представители учредительных органов, федерации, тренеры и гимнасты сборных по различным видам гимнастики.

После официального открытия собрания было проведено обсуждение вопросов, стоящих на повестке дня. Был затронут ряд важных вопросов, связанных с деятельностью федерации.

Вначале были утверждены члены мандатной комиссии, назначенные Исполнительным комитетом AGF. Затем были утверждены протокол 9-го Общего собрания и повестка дня 10-го Общего собрания федерации.

На заседании были заслушаны и утверждены доклад генерального секретаря AGF Нурланы Мамедзаде за 2019 год и доклад главного бухгалтера федерации Виктории Абушовой.

Затем были награждены памятными медалями лица, имеющие определенные заслуги или достижения в области гимнастики.

Бронзовыми медалями были награждены тренер сборной команды по художественной гимнастике Евгения Веляева, главный тренер команды по акробатической гимнастике Ирада Гурбанова, гимнасты Абдулла Аль-Машайхи и Рухидиль Гурбанлы, а также главный тренер по женской спортивной гимнастике Пшемислав Лис.

Члены группы аэроданс по аэробной гимнастике Эльчин Мамедов, Балаханым Ахмедова, Нармина Гусейнова, Имран Имранов, Медина Мустафаева, Акиф Керимли, Айхан Ахмедли и Нигяр Ибрагимбейли были награждены серебряными медалями, а главный тренер по этому виду Мариан Колев - золотой медалью.

Работа Общего собрания завершилась церемонией официального закрытия

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