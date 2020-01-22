Минэкологии Азербайджана оштрафовало компанию

БАКУ/Trend/ - Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов на месте рассмотрели жалобу, поступившую в связи с вырубкой деревьев на обочине дороги Гянджа-Газах-Грузия, в селе Сарытепе Шамкирского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на Минэкологии.

Выяснилось, что в связи с переносом подпавших под строительство зеленых насаждений, в рамках проекта по расширению до четырех полос вышеназванной дороги, не соблюдены требования заключения экспертизы, выданной Государственным управлением экологической экспертизы и часть деревьев вырублена.

По факту, в отношении строительной компании «Байбурд» был составлен протокол и компания была оштрафована на 26 760 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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