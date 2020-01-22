Тахир Будагов: Все, оставшиеся вне процесса переписи, уже включены в списки

Баку/Trend/ - На основании заявлений лиц, оставшихся ранее вне процесса переписи населения, все они уже включены в списки.

По сообщению Trend, об этом заявил глава Государственного комитета статистики Тахир Будагов.

В рамках мировой переписи населения, инициированной ООН, отметил Будагов, некоторый процент населения может оставаться вне списков:

«Помимо традиционных методов в переписи населения используются источники административной информации. Впервые в Азербайджане в рамках переписи населения использовались данные учетных книг домашних хозяйств».

Будагов подчеркнул, что в настоящее время идет процесс внесения в информационную базу материалов переписи со стороны 51 оператора, которые были привлечены к работе в рамках временных договоров. Данный процесс будет завершен к концу текущего года: «После этого на основе программы начнется процесс получения выходной таблицы, который будет длиться целый год. Данный процесс будет завершен выпуском 30 томов журнала, содержащего результаты переписи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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