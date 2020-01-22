Тахир Будагов: Все, оставшиеся вне процесса переписи, уже включены в списки

22 января 2020 14:15 (UTC+04:00)

Баку/Trend/ - На основании заявлений лиц, оставшихся ранее вне процесса переписи населения, все они уже включены в списки.

По сообщению Trend, об этом заявил глава Государственного комитета статистики Тахир Будагов.

В рамках мировой переписи населения, инициированной ООН, отметил Будагов, некоторый процент населения может оставаться вне списков:

«Помимо традиционных методов в переписи населения используются источники административной информации. Впервые в Азербайджане в рамках переписи населения использовались данные учетных книг домашних хозяйств».

Будагов подчеркнул, что в настоящее время идет процесс внесения в информационную базу материалов переписи со стороны 51 оператора, которые были привлечены к работе в рамках временных договоров. Данный процесс будет завершен к концу текущего года: «После этого на основе программы начнется процесс получения выходной таблицы, который будет длиться целый год. Данный процесс будет завершен выпуском 30 томов журнала, содержащего результаты переписи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан подписал с Южной Кореей Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в сфере статистики
Экономика 11 декабря 2019 12:16
В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
Политика 21 ноября 2019 15:56
Экономические реформы позитивно отразились на демографических показателях в Азербайджане
Общество 1 октября 2019 17:44
Госкомстат Азербайджана об отличиях переписи этого года от предыдущих
Общество 1 октября 2019 15:58
Объем ненефтяного сектора в ВВП Азербайджана вырос в 2,8 раза - Госкомстат
Экономика 1 октября 2019 14:01
Для организации процесса переписи населения в Азербайджане используется новая методология
Общество 1 октября 2019 12:46
Лента новостей
Азербайджан и Беларусь обсуждают вопросы поставок нефти
Энергетика 15:48
Азербайджанский завод огласил потенциальные маршруты экспорта отопительных систем комби
Бизнес 15:46
РФ и Туркменистан обсудили перспективы сотрудничества
Туркменистан 15:45
В Баку созданы комфортные условия для тренировок, проживания и отдыха гимнастов – израильская спортсменка Николь Зеликман
Общество 15:44
Сотрудник французской контрразведки торговал сведениями в интернете
Европа 15:41
Грэг Вайнер: Открытие в Азербайджане регионального центра ВЭФ выводит страну на совершенно другой уровень
Политика 15:39
В Национальной арене гимнастики в Баку лучшие условия в мире – тренер сборной Израиля по художественной гимнастике
Общество 15:38
В Азербайджане проводятся региональные семинары-конференции на тему "Разрешение избирательных споров в судебном порядке" (ФОТО)
Политика 15:31
В Азербайджане пассажиры стали чаще выезжать за рубеж на автобусах
Транспорт 15:25