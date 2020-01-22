В Азербайджане начинается изучение общественного мнения по поводу школьной униформы

22 января 2020 20:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начинается изучение общественного мнения в рамках проекта по определению образцов униформ для учеников на 2020-2021 учебный год.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования, согласно проекту летняя форма одежды для девочек - рубашка с короткими рукавами и юбка, зимняя форма одежды - рубашка с длинными рукавами, юбка и жакет с застежкой. Летняя форма одежды для мальчиков - рубашка с короткими рукавами и брюки, а зимняя - рубашка с длинными рукавами, брюки и жакет на молнии.

Юбка и брюки предусматриваются в черном, темно-коричневом, темно-сером, темно-синем и коричнево-зеленом цветах, рубашка - в белом, телесном, голубом, светло-зеленом и светло желтых цветах, а жакет - в темно-сером, коричневом, темно-синем, темно-зеленом и светло-коричневом цветах.

Цвет униформы будет определен педагогическим советом общеобразовательных учреждений. В одном таком учреждении может быть отобран только один вид униформы. Ученики общеобразовательных школ должны носить униформу на уроки и торжественные мероприятия школы (даже если мероприятие организовано вне школы).

Отзывы и предложения можно отправлять на электронную почту office@edu.gov.az с указанием в графе темы "Школьная униформа".

Министерство образования призывает родителей, учеников, преподавателей, общественные объединения и всех заинтересованных сторон проявить активность в этом деле.

С образцами школьной униформы можно ознакомиться здесь

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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