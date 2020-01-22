Минэкологии Азербайджана обратилось к населению в связи с метеоусловиями

БАКУ /Trend/ - В связи с ожидаемой резкой сменой метеоусловий призываем население к осторожности.

Об этом в среду сказала Trend руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

В обращении к гражданам Ибрагимова посоветовала не оставлять детей без присмотра в холодную и ветреную погоду, не стоять и не парковаться под деревьями. Из-за опасности гололеда на дорогах в горных и предгорных районах водителям рекомендуется быть крайне осторожными

Напомним, что согласно информации Национального департамента гидрометеорологии на территории страны ожидается крайне нестабильная погода начиная с вечера 23 и до 25 января. 23 января ожидается сильный юго-западный ветер, который 24 января сменится на сильный северо-западный.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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