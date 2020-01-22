Минэкологии Азербайджана обратилось к населению в связи с метеоусловиями

22 января 2020 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с ожидаемой резкой сменой метеоусловий призываем население к осторожности.

Об этом в среду сказала Trend руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

В обращении к гражданам Ибрагимова посоветовала не оставлять детей без присмотра в холодную и ветреную погоду, не стоять и не парковаться под деревьями. Из-за опасности гололеда на дорогах в горных и предгорных районах водителям рекомендуется быть крайне осторожными

Напомним, что согласно информации Национального департамента гидрометеорологии на территории страны ожидается крайне нестабильная погода начиная с вечера 23 и до 25 января. 23 января ожидается сильный юго-западный ветер, который 24 января сменится на сильный северо-западный.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минэкологии Азербайджана оштрафовало компанию
Общество 10:17
В нижнем течении реки Кура отмечено понижение уровня воды
Общество 14 января 14:05
Минэкологии Азербайджана провело рейды в связи с запрещенными средствами рыбной ловли (ФОТО)
Общество 14 января 12:58
Минэкологии Азербайджана о последней ситуации в оползневых зонах
Общество 13 января 11:24
Активность в зоне оползня в бакинском поселке сохраняется - минэкологии
Происшествия 13 января 11:07
Бадамдарский оползневый участок вновь активизировался
Происшествия 9 января 10:10
Лента новостей
В Баку сократилось число тяжких преступлений
Общество 18:41
Строительство Абшеронской кольцевой ж/д близится к концу
Транспорт 18:26
В МИД Австрии вновь сообщили о кибератаке на свои системы
Европа 18:13
В поселке Хырдалан заменена электропроводка
Энергетика 18:12
Грузия сократила импорт нефти и нефтепродуктов из Азербайджана
Бизнес 18:05
В Азербайджане оглашены даты вступительных экзаменов в резидентуру и вузы
Общество 18:00
Азербайджанская компания расширит поставки бурового оборудования за рубеж
Бизнес 17:58
Союз импортеров нефтепродуктов Грузии комментирует цены на топливо в стране
Энергетика 17:54
Вилаят Эйвазов: В 2019 году обезврежено 818 преступных групп
Происшествия 17:49