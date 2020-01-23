В этом году в "Ичеришехер" заработает виртуальный музей

23 января 2020 14:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В середине этого года в "Доме Бакинских ханов" заработает виртуальный музей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции по итогам 2019 года сказал председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекперов.

По его словам, в музее можно будет совершить виртуальное путешествие в средневековый Баку. Помимо этого, в музее под открытым небом и античном музее заповедника "Гала" будут организованы экспозиции и выставки.

Алекперов сообщил, что реставрацию двух аварийных зданий по адресу улица Бёюк Гала 3 и 5 в "Ичеришехер" планируется завершить до конца года. Все 17 семей, которые живут в этих зданиях, обеспеченны временным жильем.

Алекперов добавил, что в 2019 году организованы туры по заповеднику для 3040 официальных гостей, в то время как в 2018 году эта цифра была равна 2075. В прошлом году музеи посетили 383 528 человек, что выше на 30 процентов показателя 2018 года.

Глава управления отметил, что реставрацию "Дома Бакинских ханов" планируется завершить к середине этого года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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