В Баку снизились цены на аренду жилья

23 января 2020 16:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Баку снизились цены на аренду жилья.

Об этом в четверг сказал Trend директор консалтинговой компании MBA Group Нусрат Ибрагимов.

По его словам, в декабре 2019 года цены на аренду жилья в Баку снизились на 1,73 процента. Эксперт добавил, что аренда коммерческих объектов, наоборот, подорожала на 1,25 процента. Цена на аренду частных домов и дачных участков осталась стабильной.

Причиной снижения цен эксперт назвал информацию, распространенную Ипотечным фондом о начале реализации проекта по аренде квартир. Также на рынок аренды жилья оказала влияние продажа свыше 1200 квартир по линии Государственного агентства жилищного строительства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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