В Азербайджане оглашены надбавки к зарплате медперсонала и немедицинских работников

БАКУ/Trend/ - Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) утвердило Порядок «О системе оплаты труда работников здравоохранения медицинских учреждений при публичном юридическом лице учреждений «TƏBİB», сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Согласно данному порядку, в заработную плату медработника, в зависимости от занимаемой должности, стажа и оценки служебной деятельности, входят должностной (тарифный) оклад, надбавки за условия труда, поощрительные надбавки и другие выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом.

Виды надбавок за условия труда медработникам следующие: за опасные и тяжелые для здоровья условия труда; за особо опасные и особо тяжелые для здоровья условия труда; за условия труда, связанными со СПИД и ВИЧ; за степень квалификации; за непрерывный стаж; за работу в ночное время; за особенности условий труда; за сложность, напряженность, высокое качество и высокие результаты.

Учитывая особенности услуг среднего и малого медперсонала, поощрительные надбавки к их месячному должностному (тарифному) окладу назначаются в виде стабильных надбавок в зависимости от занимаемых должностей.

Наименование структурной единицы/должности Размер стабильных надбавок Средний медперсонал Отделение реанимации (за исключением лаборантов), операционная хирургического отделения (за исключением технических работников) 160 ман. Средние медработники, работающие в хирургическом (за исключением работников операционной), терапевтическом, детском, гинекологическом и родильном отделениях, отделении гемодиализа, лаборатории, физиотерапевтическом отделении, аптечном отделении, работающие на медико-статистической должности статистического отделения, на технической должности в отделении радиологии, а также лаборанты реанимационного отделения 110 ман. Средние медработники Центра здоровья семьи 80 ман. Средние медработники поликлинического, радиологического (за исключением технических работников радиологического отделения), оказывающие стационарные услуги в отделении инфекционных болезней и туберкулезном отделении, работающие в неврологических отделениях санаторного и санаторно-курортного типа 80 ман. Средние медработники, работающие на технической должности в операционной 40 ман. Средний медработник, работающий медсестрой или медбратом 790 ман. Малый медперсонал Младшие медработники реанимационного отделения и операционной хирургического отделения 60 ман. Младшие медработники, работающие хирургическом, родильном и гинекологическом, физиотерапевтическом отделениях, отделении гемодиализа, Центре здоровья семьи, лаборатории, детском, поликлиническом, радиологическом, терапевтическом отделениях, оказывающих стационарные услуги в отделении инфекционных болезней и туберкулезном отделении, административном и немедицинском отделениях, работающие в отделениях неврологической санаторной и санаторно-курортного типа 40 ман. Младший медработник, работающий главной сестрой (братом) по хозяйственной части 210 ман.

Стабильные надбавки выплачиваются и среднему и младшему медперсоналу, работающие вдалеке от мест проживания в селах и поселках.

Стабильные поощрительные надбавки выплачиваются к месячной заработной (тарифной) плате в соответствии со степенями оплаты труда руководителей, диспетчеров, среднего и младшего медперсонала и водителей станций (подстанций) скорой помощи, работников учреждений (отделений), занимающихся переработкой и заготовкой крови и ее компонентов, костного мозга и хранящих их в замороженном виде.

За каждый час ночной работы среднего и младшего медперсонала хирургии, реанимации, акушерства, гинекологии и скорой помощи медучреждений выплачивается надбавка в размере 50% от почасовой должностной (тарифной) зарплаты (в сфере скорой помощи 35% стабильных поощрительных надбавок, указанных в п. 17.4 Порядка), другим работникам – в размере 35% должностной (тарифной) зарплаты.

Группе медработников выплачивается надбавка в размере 15% месячной должностной (тарифной) зарплаты за опасные и тяжелые для здоровья условия труда, 20% месячной должностной (тарифной) зарплаты - за особо опасные и особо тяжелые для здоровья условия труда и 60% месячной должностной (тарифной) зарплаты - за условия труда в связи со СПИД И ВИЧ.

Размеры поощрительных надбавок к месячной должностной (тарифной) зарплате немедицинских работников определяются непосредственно в зависимости от деятельности медучреждения.

С этой целью медучреждения оцениваются по установленным оценочным критериям из трех групп: по структуре больницы – максимальный балл 30; по медико-статистическим показателям - максимальный балл 40; за административное управление - максимальный балл 30.

Поощрительные надбавки к месячному должностному (тарифному) окладу немедицинских работников регулируются в зависимости от групп и категорий, к которым относятся медучреждения, в которых они работают.

С размерами месячных поощрительных надбавок немедицинских работников можно ознакомиться из вышеназванного Порядка.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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