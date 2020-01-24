Баку и Москва подписали протокол о сотрудничестве в сфере культуры (ФОТО)

24 января 2020 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Баку и Москва подписали протокол о сотрудничестве в сфере культуры, сообщает в пятницу Trend.

Подписание документа состоялось в рамках конференции «Баку-Москва – диалог культур".

Со стороны Азербайджана его подписал начальник Главного управления культуры города Баку Джалил Меликов, со стороны России - руководитель Департамента культуры г. Москвы Александр Кибовский.

Отметим, что в течение трех дней в Баку проходят конференция "Баку-Москва - диалог культур" и другие мероприятия, которые заложат фундамент для расширения отношений и тем, которые будут обсуждены в ходе предстоящего Гуманитарного форума в Баку.

"Баку-Москва - диалог культур" – это проект, который впервые реализуется двумя столицами – Баку и Москвой.

Из России в мероприятии участвует делегация в составе порядка 150 человек, в состав которой вошли министры, представители правительства Москвы, депутаты, ученые, ректоры вузов, деятели искусства и культуры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Баку и Москва подписали протокол о сотрудничестве в сфере культуры (ФОТО)
  • Баку и Москва подписали протокол о сотрудничестве в сфере культуры (ФОТО)
  • Баку и Москва подписали протокол о сотрудничестве в сфере культуры (ФОТО)
  • Баку и Москва подписали протокол о сотрудничестве в сфере культуры (ФОТО)
  • Баку и Москва подписали протокол о сотрудничестве в сфере культуры (ФОТО)
  • Баку и Москва подписали протокол о сотрудничестве в сфере культуры (ФОТО)
  • Баку и Москва подписали протокол о сотрудничестве в сфере культуры (ФОТО)
  • Баку и Москва подписали протокол о сотрудничестве в сфере культуры (ФОТО)
  • Баку и Москва подписали протокол о сотрудничестве в сфере культуры (ФОТО)
  • Баку и Москва подписали протокол о сотрудничестве в сфере культуры (ФОТО)
  • Баку и Москва подписали протокол о сотрудничестве в сфере культуры (ФОТО)
  • Баку и Москва подписали протокол о сотрудничестве в сфере культуры (ФОТО)
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