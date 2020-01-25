В Азербайджане выпал снег высотой до 30 см

БАКУ/Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана распространило информацию о фактических погодных условиях на территории страны.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии, на территории республики до утра 25 января шел снег и мокрый снег. Количество осадков в Лерике составило 9 мм, в Алтыагадже - 5 мм, в Губе, Халтане, Астаре, Агдере - 4 мм, в Баку - 3, в Сумгайыте - 1 мм.

Высота снежного покрова в Агдере (Ордубад) составила 30 см, в Алтыагадже, Лерике - 17 см, Халтане, Грызе - 10 см, в Хыналыге - 9 см, Губе - 7 см, Сарыбаше (Гах) - 6 см, Гусаре - 4 см, Шахбузе - 2 см, Набрани, Ярдымлы и Ордубаде - 1 см.

Минимальная температура воздуха в Баку составила около 0 градуса, в горных районах 7-12 градусов мороза, в высокогорных районах - 16-19 градусов мороза.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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