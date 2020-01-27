Наш безопасный выезд из зоны землетрясения еще раз показал, что Азербайджан всегда рядом со своими гражданами - студент

БАКУ/Trend - Наш безопасный выезд из зоны землетрясения еще раз показал, что Азербайджан всегда рядом со своими гражданами.

Об этом рассказал Trend эвакуированный из зоны землетрясения в Турции студент 3-го курса строительного факультета Университета Фират в Элязыге Араз Замани.

Он стал свидетелем разрушительного землетрясения: "Ужас землетрясения 24 января все еще в наших глазах. Все произошло внезапно. Мы выбежали на улицу и оставались там до утра. Все были напуганы. В отличие от турецких студентов мы переживали вдвое больше, хотя это братская страна, ведь родителей не было рядом с нами. Когда наступило утро, никто от страха на мог войти в свою квартиру, здание. Мы боялись, что снова будут толчки. "Красный полумесяц" раздавал еду, питье, расставляли палатки. С утра мы искали безопасное место где можно было бы остаться. Но невозможно было найти безопасное место в Элязыге. Выход был только в переезде в другой город для временного поселения."

Утром 25 января пришла новость, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал специальное поручение для безопасной эвакуации студентов, обучающихся в Элязыге, и лично взял это под свой контроль. Может ли быть лучше новость для студента, обучающегося за границей, рядом с которым нет его родителей? Как отметил азербайджанский студент: "После этой новости мы почувствовали себя как дома. Эту радость не может понять тот, кто ее не пережил. Посольство Азербайджана в Турции предоставило специальные автобусы для эвакуации из зоны землетрясения. Собрались студенты из Элязыга и Малатьи и нас привезли на автобусе в Нахчыван. Посольство Азербайджана в Турции постоянно было на связи и до Нахчывана получало информацию о нашей безопасности. Когда мы добрались до Нахчывана, нам уже выделили самолет. Мы прилетели в Баку на самолете".

В заключении Араз Замани сказал: "Наш безопасный выезд из зоны землетрясения еще раз показал, что Азербайджанское государство всегда рядом со своими гражданами. Азербайджанское государство умеет поддержать каждого своего гражданина, в какой бы он части мира не был. Сейчас я уже с родителями, дома, живой и невредимый. Я выражаю свою особую благодарность азербайджанскому государству, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву!"

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