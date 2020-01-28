В Азербайджане усилен инфекционный контроль в связи с коронавирусом

28 января 2020 15:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа «TƏBİB» в сфере контроля над инфекционными заболеваниями и руководящие лица Государственного таможенного комитета (ГТК) провели совместное собрание в связи с антиэпидемическими мерами, которые будут осуществлены против коронавируса 2019-nCoV, сообщает во вторник Trend со ссылкой на TƏBİB.

На собрании председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы рассказал о выполнении срочных мер по инфекционному контролю на погранично-пропускных пунктах и в лечебных учреждениях республики против коронавируса 2019-nCoV, выявленного в декабре прошлого года в Китае.

Было принято решение о сотрудничестве с минздравом для координации антиэпидемических мер, среди которых обеспечение прохождения через термальную камеру на погранично-пропускных пунктах лиц, въезжающих в страну, проведение термометрии на расстоянии пассажиров, прибывающих воздушным путем из КНР, изоляция в карантинных комнатах на погранично-пропускных пунктах лиц с подозрением на инфекционное заболевание, сообщение в службу «103» о подозрительных случаях, доставка "скорой помощью" в инфекционные отделения специально выделенных больниц Баку лиц из карантинных комнат погранично-пропускных пунктов, приведение в готовность двух инфекционных палат в инфекционных отделениях центральных больниц районов, в которых находятся погранично-пропускные пункты.

Отметим, что в медучреждениях Азербайджана усилена работа по выполнению требований санитарно-гигиенических, антиэпидемических режимов и осуществлению дезинфекционных мер, выделены специальные палаты для госпитализации лиц с подозрением на ОРВИ, в частности, детей и пожилых.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. Также случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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