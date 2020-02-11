История успеха: как учеба в ведущем университете в сфере гостеприимства помогла нашему соотечественнику найти работу мечты в Америке (ФОТО)

Общество 11 февраля 2020 10:00 (UTC+04:00)
История успеха: как учеба в ведущем университете в сфере гостеприимства помогла нашему соотечественнику найти работу мечты в Америке (ФОТО)

Выбор будущей специальности и университета – важный шаг, который может изменить всю вашу жизнь. Нужно подойти к этому вопросу со всей ответственностью. Молодой человек должен понимать все сложности будущей профессии и осознавать, как нелегко выделиться в огромной конкуренции на современном рынке труда. Необходимо постоянно совершенствовать свои знания, интересоваться новинками и развиваться.

Предоставляем вашему вниманию интервью с выпускником одного из ведущих университетов в сфере гостеприимства (Hospitality), университета Les Roches – Фархадом Ахадовым. Фархад рассказывает об учебе, трудностях студенческой жизни и, самое главное, о карьерных возможностях, которые ему дала учеба в Les Roches.

- Расскажи вкратце о себе. Где родился, где вырос, о чем мечтал в детстве?

- Меня зовут Фархад Ахадов. Мне 22. Я родился в Азербайджане, городе Баку, но большую часть своей осознанной жизни я провел в Тбилиси (Грузия). С детства я мечтал иметь собственное дело, можно сказать, что мой первый бизнес был продажа своих картин подругам мамы. Прошли годы, многое изменилось в моей жизни, но я до сих пор верен своей мечте! Только сейчас, когда за плечами образование в ведущем университете в сфере гостеприимства, она обрела более четкую формулировку – я хочу открыть свой ресторан, отель, а в дальнейшем превратить это в собственную сеть.

- Как попал в Les Roches и почему решил связать свою жизнь с образованием в hospitality?

- Когда я учился в последнем классе и мне нужно было сделать важный выбор – где продолжить свое образование, я обратился в агентство, которое занимается помощью с поиском университета. Пока я колебался с выбором, родители настаивали именно на этом университете, так как в процессе образования студент дважды проходил практику и заканчивал университет с опытом работы и на момент окончания вуза имел предложение о работе. Я же принял окончательное решение о поступлении в этот вуз на презентации, которая проходила в Баку в 2015 году. Меня очень вдохновила история выпускника университета, который на тот момент уже управлял своим собственным бизнесом (помните о моей мечте), а также, в этот же день, совершенно случайно я попал на ужин с ТОП менеджментом Les Roches. В частности, с Юлией Токаревой – Исполнительным Директором (Executive Director) в Sommet Education, которая в дальнейшем очень помогала мне в сложных жизненных ситуациях. Я благодарен ей за все, что она для меня сделала.

- Какие воспоминания у тебя о твоем первом семестре и по приезду в Les Roches? Как начался этот важный и новый этап твоей жизни?

- Первый семестр в Les Roches рассеял все мифы о красивой студенческой жизни. Я обжигался и резал пальцы на кухне, я мыл посуду, замешивал тесто и даже сортировал мусор! Каждое утро начиналось с проверки внешнего вида: свежести рубашки, цвета носков и бритого лица. Первая же тарелка отменного лосося, с которой я вышел в зал, удивительным образом оказалась на полу. Меня часто спрашивали друзья, студенты других вузов: зачем мне все это нужно – мыть полы, отделять косточки от рыбы, изучать разновидности винограда и специй? Ведь я учусь в университете и должен сидеть и читать книги. Но сейчас я понимаю, что именно обладая такими знаниями и умениями, что изучили и овладели мы, можно стать настоящим менеджером и управленцем, потому что знаешь дело изнутри во всех его тонкостях.

- С какими трудностями столкнулся во время обучения? Как их решил?

- Сейчас, оглядываясь назад, мне кажется, что трудностей не было. Но, вспоминается экзамен El Olivo Lunch (один из 4 ресторанов на кампусе Les Roches Marbella), когда мне нужно было приготовить ризотто с чернилами каракатицы и овощную лазанью (причем тесто нужно было катать вручную). Это было настоящим испытанием для меня, я с трудом, но справился и, когда мама попросила показать фотографии моих блюд, я решил не делать этого, сдал экзамен и ладно.

- Какие были твои любимые предметы?

- На мой взгляд самым полезным предметом для меня был HR, а также предметы, связанные с финансами и сервисом (во многом благодаря педагогам).

- Откуда был твой преподавательский состав?

- Les Roches - это одно большое международное сообщество и это касается не только учеников, но и преподавателей. За время обучения в университете у меня были учителя из Испании, Румынии, Бельгии, Шотландии, Марокко, Пакистана, Голландии и многих других.

- Как бы ты объяснил человеку, который не совсем понимает, что означает работать в индустрии гостеприимства, что это?

- Это сложно объяснить, потому что это можно по-настоящему понять и осознать, только поработав в этой индустрии. Но я точно могу сказать, что главным в индустрии гостеприимства является отношение к людям! Как сказал Jorge Manzur - Генеральный менеджер Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort на моем выпускном: нет невидимых людей, работайте так, как будто рейтинг пяти звезд присвоен вам, а не отелю!

- Были ли и если да, то какие предметы бизнеса в течение 3,5 лет обучения на твоей программе бакалавриата?

- На последнем семестре я выбрал специальность предпринимательство и изучал такие предметы, как Финансы, Окупаемость инвестиций, Планирование бизнеса, Управление малым и средним предприятием.

- Где проходил стажировки и на каких позициях? Какие навыки дала тебе стажировка и чему научила в реальной жизни? Как и профессиональной ориентации, так и личной?

- Первую практику я прошел в JW Marriott в Дубае, на позиции Администратор службы приёма и размещения гостей (Front Office Agent). Это было мое первое, настоящее знакомство с профессиональной индустрией гостеприимства и, наверное, поэтому, мои самые яркие воспоминания связаны с этим периодом. Мне очень повезло с командой и Фронт Менеджером, он с первых дней четко объяснил мне, что входит в мои обязанности и какие навыки я должен обрести к моменту окончания моей практики. Вторую практику я прошел в Тбилиси, в Casino Iveria, на позиции Администратор по работе с VIP гостями (VIP Guest Relations Administrator). И снова мне повезло и с коллективом, и с управляющим. Здесь я стал связующим звеном между гостиницей и казино, мой предыдущий опыт работы, а также образование помогли мне

быстро адаптироваться и получить ценный опыт. Это был новый и необычный опыт, как для меня, так и для любого другого ученика Les Roches. После первой же практики, мне было не легко возвращаться к учебе, хотелось продолжать работать и узнавать что-то новое уже на практике. Что мне это дало: я стал более самостоятельным, научился планировать свои доходы и расходы и в целом, научился строить жизнь с чистого листа в новом месте.

- Опиши типичный (если это возможно) день в Les Roches для тебя?

- Важно подчеркнуть, что ни один день в Les Roches не похож на другой! Слово типичный нисколько не подходит для Les Roches, скорее наоборот. День в Les Roches это – обучение и практика, падения и взлеты, новизна и уникальность и, конечно же, радость и смех. И поэтому описать типичный день в Les Roches практически невозможно.

- Что для тебя значит получить диплом с отличием и как ты это будешь использовать в будущем?

- Для меня диплом — это подтверждение завершения одного этапа и старта в новую жизнь. Надеюсь, то, что, я закончил такой престижный, топовый университет поможет мне в будущем построить успешную карьеру и осуществить свои мечты.

- Какие планы? Устроился на работу? Если да, то где и куда? На какую должность?

- Я подписал контракт с отелем Sofitel, в Америке, в городе Филадельфия на позиции Менеджер фронт-офиса в обучении (Front Office Manager in Training).

- Как ты думаешь, к чему нужно стремиться для того, чтобы стать генеральным менеджером большого люксового международного сетевого отеля? Назови основные качества профессиональные и личные, которыми нужно владеть для того, чтобы этого добиться.

- В первую очередь, нужно знать свою работу, т.е. быть профессионалом. Нужно любить свое дело, вдохновлять остальных и служить примером для них. Нужно быть настоящим лидером, ведь настоящие лидеры растят не последователей, а лидеров.

- Что бы ты сказал о Les Roches своим соотечественникам в двух словах?

- Les Roches – это образ жизни! И если он вам по душе welcome on board!

- Спасибо, Фархад. Удачи тебе на новой работе.

Для получения более подробной информации об Университете, можете связаться с его официальными представителями в Азербайджане:

Prime Education

Prime.edu.az

+994 50 207 21 53

История успеха: как учеба в ведущем университете в сфере гостеприимства помогла нашему соотечественнику найти работу мечты в Америке (ФОТО) - Gallery Image
История успеха: как учеба в ведущем университете в сфере гостеприимства помогла нашему соотечественнику найти работу мечты в Америке (ФОТО) - Gallery Image
История успеха: как учеба в ведущем университете в сфере гостеприимства помогла нашему соотечественнику найти работу мечты в Америке (ФОТО) - Gallery Image
История успеха: как учеба в ведущем университете в сфере гостеприимства помогла нашему соотечественнику найти работу мечты в Америке (ФОТО) - Gallery Image
История успеха: как учеба в ведущем университете в сфере гостеприимства помогла нашему соотечественнику найти работу мечты в Америке (ФОТО) - Gallery Image
История успеха: как учеба в ведущем университете в сфере гостеприимства помогла нашему соотечественнику найти работу мечты в Америке (ФОТО) - Gallery Image
История успеха: как учеба в ведущем университете в сфере гостеприимства помогла нашему соотечественнику найти работу мечты в Америке (ФОТО) - Gallery Image
История успеха: как учеба в ведущем университете в сфере гостеприимства помогла нашему соотечественнику найти работу мечты в Америке (ФОТО) - Gallery Image
История успеха: как учеба в ведущем университете в сфере гостеприимства помогла нашему соотечественнику найти работу мечты в Америке (ФОТО) - Gallery Image
История успеха: как учеба в ведущем университете в сфере гостеприимства помогла нашему соотечественнику найти работу мечты в Америке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История успеха: как учеба в ведущем университете в сфере гостеприимства помогла нашему соотечественнику найти работу мечты в Америке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История успеха: как учеба в ведущем университете в сфере гостеприимства помогла нашему соотечественнику найти работу мечты в Америке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История успеха: как учеба в ведущем университете в сфере гостеприимства помогла нашему соотечественнику найти работу мечты в Америке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История успеха: как учеба в ведущем университете в сфере гостеприимства помогла нашему соотечественнику найти работу мечты в Америке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История успеха: как учеба в ведущем университете в сфере гостеприимства помогла нашему соотечественнику найти работу мечты в Америке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История успеха: как учеба в ведущем университете в сфере гостеприимства помогла нашему соотечественнику найти работу мечты в Америке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История успеха: как учеба в ведущем университете в сфере гостеприимства помогла нашему соотечественнику найти работу мечты в Америке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История успеха: как учеба в ведущем университете в сфере гостеприимства помогла нашему соотечественнику найти работу мечты в Америке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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