В рамках акции жителей Лянкярана обследуют и прооперируют бесплатно

БАКУ/Trend/ - Железнодорожная передвижная Клиника Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой проведет в Лянкяране 12-14 февраля медицинскую акцию.

Как сообщила во вторник Trend руководитель отдела научной организации Центра Язгюль Абдиева, 12 и 13 февраля пройдут обследования, а 14 февраля будут осуществлены хирургические операции.

Цель акции заключается в оказании помощи жителям Лянкярана в решении их проблем со здоровьем, путем обследования и лечения глазных заболеваний, а также проведения хирургических операций при необходимости.

Железнодорожная передвижная клиника Национального центра офтальмологии заработала в 2018 году.

Длина поезда, который снабжен современным диагностическим и хирургическим оборудованием для оказания специализированной офтальмологической, в частности хирургической помощи, составляет 25 метров, а ширина - три метра.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова).