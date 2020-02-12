Иностранцы-нарушители ПДД обязаны оплатить свои штрафы перед выездом из страны - ГДП Азербайджана

Общество 12 февраля 2020 21:20 (UTC+04:00)
Иностранцы-нарушители ПДД обязаны оплатить свои штрафы перед выездом из страны - ГДП Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Иностранцы и лица без гражданства будут лишены возможности выехать из страны не уплатив штрафы за нарушение правил дорожного движения на собственных или арендованных в Азербайджане автомобилях.

Как сообщает в среду Trend, с этой целью на всех погранично-пропускных пунктах раздаются особые уведомления в форме буклетов и постеров, подготовленные главным управлением государственной дорожной полиции на пяти языках.

Ввиду того, что нарушения ПДД на территории Азербайджана контролируются специальными техническими средствами, с 13 февраля 2020 года и до того, как в отношении совершивших административные нарушения лиц без их участия будет вынесено электронное решение, и в соответствии с требованиями статьи 17.1.7 Миграционного кодекса Азербайджана в отношении иностранцев и лиц без гражданства, совершивших административные правонарушения на территории страны не будут приняты меры административного взыскания, их выезд из страны будет временно ограничен.

Уведомления в форме буклетов раздаются на контрольно-пропускных пунктах водителям, въезжающим на территорию страны, плакаты вывешиваются на видных местах.

Также в начале года посредством министерства иностранных дел Азербайджана было сделано обращение к посольствам с целью их осведомления о требованиях закона применительно к иностранным гражданам.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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