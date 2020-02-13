Идет подготовка к проведению 28-й годовщины Ходжалинской трагедии — ИВ Хатаинского района

Общество 13 февраля 2020 18:09 (UTC+04:00)
Идет подготовка к проведению 28-й годовщины Ходжалинской трагедии — ИВ Хатаинского района

БАКУ /Trend/ - В связи с 28-й годовщиной Ходжалинского геноцида в парке в Хатаинском районе, где находится памятник "Крик матери", начаты подготовительные работы.

Об этом в четверг сказал Trend заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Аппарата ИВ Хатаинского района Панах Иманов.

Заведующий отделом сообщил, что глава Администрации Президента Азербайджана Самир Нуриев утвердил "План мероприятий по проведению двадцать восьмой годовщины Ходжалинского геноцида", и в настоящее время в соответствии с планом в усиленном режиме осуществляется работа.

"В парке длиной 1000 метров и шириной 25 метров, где в память о жертвах Ходжалинского геноцида установлен памятник "Крик матери", проделывается масштабная работа. На протяжении всего проспекта на данной территории неделю назад начата работа по обустройству. Старые газоны заменяются на новые, обновляются декоративные кусты и деревья. Помимо этого, по всему парку красятся перила, ремонтируются и обновляются тротуары", - сказал Иманов.

Он добавил, что также осматривается на предмет неполадок система освещения.

"На протяжении улицы осматривается и проверяется система освещения. Если будут обнаружены какие-либо проблемы, немедленно будут устранены. Также осуществляется работа улучшению эстетического вида близлежащих объектов", - добавил Панах Иманов.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. Исполняется 28-я годовщина этой кровавой трагедии. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. Во время этой военно-политической агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Памятник "Крик матери" установлен в 1993 году в память о жертвах Ходжалинского геноцида. Каждый год в связи с годовщиной геноцида 26 февраля памятник посещают десятки тысяч людей.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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