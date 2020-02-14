В Клиническом медцентре в Баку на карантине в связи с подозрением на коронавирус находятся два человека

БАКУ /Trend/ - В отделении инфекционных болезней Клинического медцентра в Баку на карантине в связи с подозрением на коронавирус находятся два человека, говорится в совместном сообщении минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, сообщает в пятницу Trend.

О гражданине Азербайджана (1994 г. р.), который получает образование в одном из пекинских вузов, уже сообщалось. Другой гражданин Азербайджана (1998 г. р.), который работал в Пекине, прибыл самолетом из этого города 5 февраля в Москву, оттуда в Стамбул, а через несколько дней вылетел в Тбилиси. В Азербайджан он въехал на автомобиле. В Клинический медцентр был помещен из-за повышенной температуры.

Согласно информации, на данное время температура тела у обоих нормальная, серьезных проблем со здоровьем нет, они находятся под наблюдением медиков.

Как уже сообщалось, те, кто прибыл в Баку из городов Китая, где наблюдалась вспышка коронавируса, находятся в специально выделенном медучреждении. В их здоровье тоже каких-либо проблем не выявлено. Все они, за исключением одного [срок карантина у него завершается 18 февраля], сегодня будут выписаны.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)