Эксперт о причинах подорожания жилья в Баку

БАКУ /Trend/ - В январе был зафиксирован рост цен как на рынке первичного, так и вторичного жилья Баку.

Об этом в пятницу сказал Trend гендиректор консалтинговой фирмы MBA Group, эксперт в сфере недвижимости Нусрат Ибрагимов.

По его словам, в прошлом месяце на рынке вторичного жилья был зарегистрирован рост цен на 1,14 процента, при этом за год цены на вторичном рынке снизились на 1,72 процента.

"Реальный рост цен на рынке первичного жилья в течение месяца составил 7,49 процента, а по сравнению с январем 2019 года - 1,68 процента. Это связано со структурными изменениями на рынке первичного жилья. В последнее время в объемах строительства нового жилья наблюдается определенное снижение. То есть наблюдается снижение в портфеле предложений, клиенты склонны покупать жилье за более низкую цену, а дорогие квартиры остаются в портфеле, что в итоге приводит к росту цен на рынке", - сказал Ибрагимов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)