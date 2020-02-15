Оглашены сроки завершения ремонтных работ на одном из проспектов Баку

Баку/Trend/ - Ремонтные работы ведутся в направлении города на проспекте Гейдара Алиева, сообщили Trend в ГААДА.

"Ремонтные работы будут вестись в течении 10-15 дней. Данные работы связаны со строительством подземного пешеходного перехода", - отметил специалист Госагентства Бахруз Аббасов.

Агентство заранее просит водителей воспользоваться главной дорогой проспекта в соответствии с направлением движения, чтобы не образовалась высокая плотность движения на территории указанного участка.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова).