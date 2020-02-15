МВД: Будут предприняты все меры по пресечению незаконной акции в Баку

БАКУ/Trend/ - Вчера организаторы митинга были приглашены в Главное управление полиции города Баку, где им были разъяснены требования соответствующего законодательства, сообщил в субботу Trend глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

По его словам, им было сказано, что ответственность за общественный правопорядок будет лежать на участниках несогласованной акции: «Партии Мусават и RЕAL, движение D18 и несколько независимых кандидатов обратились в Исполнительную власть города Баку с намерением провести акцию протеста по результатам выборов. Их обращение было рассмотрено и дано разрешение на проведение митинга с 15:00 до 17:00 часов 16 февраля на стадионе в поселке Локбатан. Кроме того, вчера организаторы митинга были приглашены в ГУП Баку, где еще раз было доведено до их внимания, что проведение митинга на иной территории, кроме разрешенного места, недопустимо. Поэтому если будет попытка провести митинг или шествии в месте несогласованном с Исполнительной властью Баку, то это будет считаться незаконной акцией и для ее пресечения будут приняты все меры», - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)