Фарид Мустафаев вступает в борьбу в финале Кубка мира в Баку

БАКУ/Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку пройдут финалы Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает Trend.

Гимнасты будут соревноваться в индивидуальной и синхронной программе по прыжкам на батуте и по прыжкам на акробатической дорожке.

Сегодня в финале по прыжкам на акробатической дорожке выступит азербайджанский гимнаст Фарид Мустафаев. Соперниками Фарида Мустафаева в финале будут Рустам Юсупов (Казахстан), Александр Ромахов (Казахстан), Александер Ренкерт (США), Максим Рябиков (Россия), Александр Лисицын (Россия), Итан МакГиннесс (Австралия) и Каден Браун (США).

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, участвуют 150 гимнастов из 30 стран.

Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Напомним, что и прошлогодний Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку носил также лицензионный характер на Олимпийские игры, а в 2018 году в столице Азербайджана впервые прошел Чемпионат Европы по этому виду гимнастики с участием 26 стран. В 2021 году впервые в Азербайджане состоится Чемпионат мира по прыжкам на батуте.

(Автор: Джани Бабаева)