Обнародованы даты четырех вторников праздника Новруз

Общество 20 февраля 2020 16:33 (UTC+04:00)
Обнародованы даты четырех вторников праздника Новруз

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане обнародованы даты, на которые придутся четыре вторника (чершембе ахшамы) праздника Новруз.

В этом году первый вторник придется на 25 февраля, сказал в четверг Trend замдиректора Шамахинской астрофизической обсерватории (ШАО) Академии наук, доктор философии по физике Хыдыр Микаилов.

По его словам, 3 марта будет Од чершембе, 10 марта – Йель чершембе.

Последний Илахыр чершембе – Торпаг чершембе- будет отмечаться 17 марта.

Микаилов подчеркнул, что весна наступит в стране 20 марта, в Баку весна вступит в свои права в 07:49:36 часов: "Поэтому 19 марта будет канун праздника Новруз (байрам ахшамы), а 20 марта будет считаться праздничным днем.

Отметим, что в связи с праздником Новруз 20, 21, 22, 23, 24 марта объявлены в Азербайджане нерабочими днями. Поскольку 21 и 22 марта совпали с выходными днями, то 25 и 26 марта тоже будут считаться нерабочими. Таким образом, на праздник Новруз 20-26 марта будут нерабочими днями.

Напомним, что 24 февраля 2010 года Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию "Международный день Новруз", согласно которой Генассамблея ООН признает 21 марта Международным днем Новруз. Цель этого заключается в том, чтобы страны и народы во всем мире, опираясь на историю и обряды этого праздника, стремились жить в гармонии с миром природы и крепить мир на планете и добрую волю.

Каждый год 20-21 марта в Азербайджане отмечается праздник Новруз.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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