Главный инфекционист Азербайджана порекомендовал не посещать Иран без особой надобности

БАКУ/Trend/ - Ввиду распространения коронавируса, а также случаев с летальным исходом в Иране, главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев дал некоторые рекомендации гражданам, которые желают посетить эту страну, передает в понедельник Trend.

По словам Исаева, по причине высокой плотности пересекающих границу Ирана и Азербайджана людей необходимо принять серьезные меры.

"Хотя на сегодняшний день в Азербайджане заразившихся коронавирусом не зафиксировано, ситуация в соседнем Иране серьезная. Рекомендую гражданам не посещать Иран без особой надобности. Даже если это необходимо, находясь в этой стране, следует быть предельно осторожными", - сказал Исаев.

Главный инфекционист добавил, что граждане Азербайджана, которые находятся в Иране, должны избегать мест массового скопления людей, носить маски, питаться только мясом и пищевыми продуктами, подвергшимся термической обработке, регулярно мыть руки.

"В случае обнаружения каких-либо подозрительных симптомов следует немедленно обратиться к врачу. Прибывающие из Ирана люди проверяются специальным оборудованием. Однако, рекомендую, чтобы люди сами были заинтересованы в медицинских проверках. Это крайне важно как для них, также и для здоровья из близких. Если предпринимать вышеперечисленные меры, то можно пресечь проникновение заболевания в Азербайджан", - отметил Джалал Исаев.

Он добавил, что люди, прибывшие в Азербайджан из стран, где зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом, помещаются на карантин сроком в 14 дней.

"В настоящее время в Азербайджане предпринимаются усиленные меры против коронавируса. Призываю граждан проявить активность и заинтересованность в этом вопросе", - уточнил главный инфекционист республики.

Отметим, что министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана подтвердило 43 случая инфицирования коронавирусом, и 8 случаев с летальным исходом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)