В Баку за вырубку деревьев наказана компания

БАКУ /Trend/ - Жалоба о вырубке деревьев в Насиминском районе, поступившая в министерство экологии и природных ресурсов, на месте расследована сотрудниками министерства.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заведующий сектором департамента по охране окружающей среды Садиг Дараферин.

По его словам, в ходе осмотра территории было установлено, что срублены один тополь и два куста бирючины.

Было установлено, что вышеуказанные действия были совершены ООО Casbak-Trade, которое осуществляет на территории ремонтно-строительные работы. По факту был составлен протокол. Собранные материалы были направлены в Насиминский районный суд для дачи правовой оценки.

Отметим, что компании как юридическому лицу грозит штраф до 50 тысяч манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )