Госпогранслужба Азербайджана опровергла информацию о закрытии границы с Грузией

БАКУ/Trend/ - Информация, распространенная в связи с закрытием погранично-пропускного пункта (ППП) на азербайджано-грузинской границе, не соответствует действительности, сообщили в четверг Trend в Государственной пограничной службе (ГПС).

В настоящее время на пересечение границы ограничений нет: "Пока по этому вопросу никаких решений нет. В случае принятия такого решения общественность будет проинформирована об этом".

Напомним, что вчера в Грузии был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Опасный вирус был обнаружен у гражданина Грузии, который возвращался из Ирана в Грузию через Азербайджан. Сейчас его состояние оценивается как стабильное. Во время расследования были проверены кадры о прохождении этим лицом таможенного контроля и установлено, что во время проверки на Астаринском таможенно-пропускном пункте его температура тела была в норме, и в его самочувствии не выявлено признаков, которые могли бы вызвать подозрение на заражение.

В связи с указанным фактом предпринимаются все необходимые меры. Были установлены все лица, в том числе, сотрудники таможни, пограничники и медработники, находившиеся в контакте с гражданами Грузии, пересекшими государственную границу, и они находятся под медицинским контролем.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)