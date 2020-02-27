Авиаперевозчик Turkish Airlines приостановил полеты в Нахчыван
БАКУ /Trend/ - Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines приостановили полеты в Нахчыван.
Об этом сказал председатель правления авиакомпании Илькер Айджы, сообщает в четверг Trend.
Глава Бакинского офиса Turkish Airlines Сейфулла Ильяс отметил, что в Нахчыван отменены всего четыре полета: «Это шаг, предпринятый в рамках борьбы с коронавирусом».
Он добавил, что полеты в Баку и Гянджу осуществляются по графику.
В сообщении говорится, что также приостановлены полеты в Саудовскую Аравию и Иран.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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