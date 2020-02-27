Авиаперевозчик Turkish Airlines приостановил полеты в Нахчыван

БАКУ /Trend/ - Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines приостановили полеты в Нахчыван.

Об этом сказал председатель правления авиакомпании Илькер Айджы, сообщает в четверг Trend.

Глава Бакинского офиса Turkish Airlines Сейфулла Ильяс отметил, что в Нахчыван отменены всего четыре полета: «Это шаг, предпринятый в рамках борьбы с коронавирусом».

Он добавил, что полеты в Баку и Гянджу осуществляются по графику.

В сообщении говорится, что также приостановлены полеты в Саудовскую Аравию и Иран.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)