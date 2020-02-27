В Азербайджане объявлен конкурс по приему на работу учителей

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане стартует конкурс по приему на работу на бессрочной основе учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях минобразования, на основании срочного контракта.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство, конкурс проводится Центром человеческих ресурсов при Институте образования. Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны со второго по шестое марта зарегистрироваться, пройдя по ссылке http://www.miq.edu.az/muqavile/.

В процессе могут принять участие учителя, которые набрали проходные балы во время конкурсов по приему на работу, проведенных по 2018-2019 и 2019-2020 учебным годам, со среднеспециальным и высшим образованием, а также принятые на вакантные или новые созданные места.

Программа собеседования и дополнительная информация будут размещены на сайте http://www.miq.edu.az/muqavile/.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)