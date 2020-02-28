Число погибших от коронавируса в Иране достигло 34

БАКУ /Trend/ - В Иране до сегодняшнего дня от коронавируса (Covid 19) скончались 34 человека.

Об этом сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, за прошедшие сутки скончались 8 человек.

Джаханпур добавил, что в Иране уже 388 зараженных, и за минувшие сутки заразились 143 человека.

Напомним, что министерство здравоохранения Ирана сообщало, что днем раньше в Иране коронавирусом заразились 245, и скончались 26 человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)