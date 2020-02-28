В "Азербайджанском каспийском морском пароходстве" создан штаб в связи с коронавирусом
БАКУ/Trend/ - В ООО "Поликлиника водников" ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) стала функционировать круглосуточная "горячая линия": (+99450) 274 30 82 в связи с коронавирусом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО.
"Горячая линия" будет оперативно отвечать на обращения. Наряду с ней также создан штаб из руководящих лиц ASCO.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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