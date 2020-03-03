Перенесены экзамены в Каспийском морском пароходстве

БАКУ /Ternd/ - В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве (ASCO) перенесены экзамены, сообщает во вторник Trend со ссылкой на структуру.

Согласно информации, 4, 5 и 6 марта должны были пройти тестовые экзамены для формирования базы кадрового резерва рядового состава, однако в соответствии с неотложными мерами, проводимыми по предотвращению угрозы распространения на территории страны коронавирусной инфекции, они перенесены на неопределенное время.

Напомним, что Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана накануне принял решение о приостановлении учебно-воспитательного процесса и связанных с ним мероприятий во всех учебных заведениях страны до 9 марта (первый учебный день - 10 марта).

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)