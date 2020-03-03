“Renessans Palace” к Новрузу начинает специальную кампанию “Премиальная весна» (ФОТО)

Сданный для проживания в сентябре прошлого года, крупнейший в Баку жилой комплекс «Renessans Palace» со 2 марта представляет своим клиентам специальную кампанию «Премиальная весна», посвященную празднику Новруз. Каждому, купившему квартиру в «Renessans Palace» с 1 марта по 1 апреля в рамках кампании «Премиальная весна» получит в подарок персональный ремонт квартиры по вкусу клиента или же парковочное место. Эта кампания настоящая возможность для желающих приобрести премиальную квартиру. Каждый, желающий пережить прекрасные моменты этой весны в новой квартире может воспользоваться этими специальными подарками от «Renessans Palace».

«Renessans Palace», построенный согласно всем требованиям качества, инфраструктуры, услуги, и другим параметрам премиум-класса, состоит из четырех корпусов двадцати подъездов и 1084 квартир. Высота квартир выше стандартных размеров и достигает 3,35 метров. На каждом этаже находится не более 4 квартир, а в каждом подъезде для удобства жителей функционируют 3 скоростных лифта марки «Mistubishi».

Если и Вы хотите стать частью истории созданной “Renessans Palace” то свяжитесь с этими номерами 0125382977, 0507158888.