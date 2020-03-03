В ходе учений в ВС Азербайджана проведена рекогносцировка местности в реальных условиях (ФОТО/ВИДEO)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с требованиями очередного этапа широкомасштабных командно-штабных учений, с целью уточнения боевых задач и оценки сложившейся боевой обстановки, проведена рекогносцировка местности в реальных условиях.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады должностных лиц. Были уточнены задачи по применению войск, участвующих в учениях, согласно принятому решению.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)