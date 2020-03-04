В Азербайджане выявлены объекты, привлекавшие работников к трудовой деятельности без договора (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются меры с целью устранения случаев привлечения граждан к трудовой деятельности без оформления трудовых отношений.

Как сообщили в среду Trend в министерстве по налогам, по итогам очередных мер было установлено, что в семи объектах, входящих в торговую сеть Ən Ucuz Market в Сумгайыте, 33 физических лица были привлечены к работе без заключения трудового договора.

Также было выявлено, что в каждом из этих объектов нарушаются правила ведения наличных расчетов с населением, и фактический доход значительно превышает показатели, указанные в документах, представленных налоговым органам.

В ходе проверок в ткацком цеху в Сабунчинском районе Баку было установлено, что 16 физических лиц привлечены к работе без соответствующего трудового договора. Также было выявлено, что с целью уклонения от уплаты налогов предприниматель не зарегистрировал объект в налоговых органах.

Было отмечено, что министерство продолжит меры контроля в данном направлении.

Также министерство еще раз доводит до внимания граждан, что заключение трудового договора в первую очередь служит обеспечению социальных интересов самого работника. Соглашаясь на неформальную занятость, граждане лишают себя социальной защиты государства в будущем.

(Текст: Турал Гараджаев)