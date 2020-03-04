В Пространстве оказания имущественных услуг Азербайджана проведены работы по дезинфекции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - С целью проведения профилактических мероприятий против коронавируса (Covid-19) и других инфекционных заболеваний Госкомитет по вопросам имущества провел работу по дезинфекции в службе Пространство оказания имущественных услуг, куда массово обращаются граждане, сообщает в среду Trend со ссылкой на комитет.
Кроме того, продезинфицированы и автобусы Службы, которые оказывают услуги гражданам на дому.
Также до выезда на территорию дезинфицируются и мобильные офисы, которые каждую неделю обслуживают граждан по различным адресам.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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