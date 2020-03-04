В Пространстве оказания имущественных услуг Азербайджана проведены работы по дезинфекции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С целью проведения профилактических мероприятий против коронавируса (Covid-19) и других инфекционных заболеваний Госкомитет по вопросам имущества провел работу по дезинфекции в службе Пространство оказания имущественных услуг, куда массово обращаются граждане, сообщает в среду Trend со ссылкой на комитет.

Кроме того, продезинфицированы и автобусы Службы, которые оказывают услуги гражданам на дому.

Также до выезда на территорию дезинфицируются и мобильные офисы, которые каждую неделю обслуживают граждан по различным адресам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)