В Азербайджане начался прием документов для желающих получить двойной диплом

БАКУ /Trend/ - В рамках программы двойного диплома между Азербайджанским государственным педагогическим университетом и Университетом Джорджа Вашингтона объявлен прием документов на уровень магистратуры по 2020-2021 учебному году.

Как сообщили в среду Trend в министерстве образования, обучение будет продолжаться в течение двух лет на английском языке.

Лица, желающие получить образования в рамках данной программы, должны обратиться в министерство до 30 марта 2020 года.

Квота для обучения по программе установлена в размере 25 человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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