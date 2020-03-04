В Азербайджане начался прием документов для желающих получить двойной диплом
Общество 4 марта 2020 20:04 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - В рамках программы двойного диплома между Азербайджанским государственным педагогическим университетом и Университетом Джорджа Вашингтона объявлен прием документов на уровень магистратуры по 2020-2021 учебному году.
Как сообщили в среду Trend в министерстве образования, обучение будет продолжаться в течение двух лет на английском языке.
Лица, желающие получить образования в рамках данной программы, должны обратиться в министерство до 30 марта 2020 года.
Квота для обучения по программе установлена в размере 25 человек.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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