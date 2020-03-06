В Гобустанском заповеднике усилен контроль санитарно-эпидемиологической ситуации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Гобустанском заповеднике проведены дезинфекционные работы, сообщили в пятницу Trend в Госслужбе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

Было отмечено, что в Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике осуществляются упреждающие профилактические меры против инфекции коронавируса: «В связи с этим в заповеднике усилен контроль над санитарно-эпидемиологической ситуацией, проведены работы по дезинфекции».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)