В Гобустанском заповеднике усилен контроль санитарно-эпидемиологической ситуации (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Гобустанском заповеднике проведены дезинфекционные работы, сообщили в пятницу Trend в Госслужбе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.
Было отмечено, что в Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике осуществляются упреждающие профилактические меры против инфекции коронавируса: «В связи с этим в заповеднике усилен контроль над санитарно-эпидемиологической ситуацией, проведены работы по дезинфекции».
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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