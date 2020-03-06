Завтра будет частично ограничено движение на автодороге Гала-Пираллахи
БАКУ/Trend/ - В субботу утром (с 06:00 до 10:00) на автодороге Гала-Пираллахи движение автотранспортных средств будет частично и поэтапно ограничено (дорога закрываться не будет), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.
Ограничение связано с тем, что будет устанавливаться пролет наземного пешеходного перехода, строящегося на 3,6 километра дороги.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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