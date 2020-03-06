"Azercell Telekom" в лице женщин-спортсменок поздравила всех представительниц прекрасного пола с 8-м Марта (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend - Компания "Azercell Telekom", признанный партнер Национального Олимпийского Комитета и Национальной Олимпийской Команды Азербайджанской Республики, в лице женщин-спортсменок поздравила всех представительниц прекрасного пола с наступающим Международным Женским Праздником 8-го марта. Женщина, знающая свои права и обязанности, выбравшая свой путь и целеустремленно шагающая к нему, доказала, что у нее есть сила, интеллект и воля для преодоления препятствий и достижения успеха, и, что пути к развитию, образованию и успеху нет границ. По этому случаю компания Azercell подготовила видеоролик на данную тему с участием атлетов из национальной Олимпийской и Паралимпийской команд Афаг Султановой, Эльнары Аббасовой, Илахи Гасымовой и Вюсалы Керимовой.

Руководитель отдела Корпоративных Связей Нигяр Шихлинская, говоря об этом проекте, отметила: “На протяжении многих лет мы много слышали о том, как женщины должны выглядеть, как вести себя, какие черты они должны иметь. Эту тему регулярно затрагивают разные знаменитости, организации. Больше всего с этими стереотипами столкнулись женщины, посвятившие свою жизнь спорту. Но наше партнерство с Национальным олимпийским комитетом, общение со спортсменками дало нам возможность наблюдать их смелость и упорство, а также увидеть какие они прекрасные дамы, самоотверженные матери и успешные женщины. В лице наших женщин-атлетов желаем всем азербайджанским женщинам быть смелыми, сильными и счастливыми, чтобы они следовали своей мечте и достигали своих жизненных целей!”

Отметим, что 28 февраля состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Национальным олимпийским комитетом Азербайджанской Республики и компанией "Azercell Тelekom", постоянно реализующим проекты, направленные на повышение социального благополучия в стране, развитие спорта, а также пропаганду здорового образа жизни и др. Компания выступит признанным партнером Национальной Олимпийской команды на летних Олимпийских и Паралимпийских играх 2020 в Токио.

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".