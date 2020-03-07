В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО)

Общество 7 марта 2020 12:25 (UTC+04:00)
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день соревнований первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy, сообщает Trend. Перед началом соревнований прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования, по итогам которых станут известны имена финалистов. Также сегодня определятся победители в командном зачете и индивидуальном многоборье.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран.

В первый день пройдут квалификационные соревнования, во второй день состоятся финалы по отдельным снарядам.

AGF Junior Trophy станет тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.

Азербайджан на турнире AGF Junior Trophy представляют Рамин Дамиров, Мансум Сафаров, Анар Гасанов, Расул Ахмедзаде и Агакязым Рустамов.

Анар Гасанов и Расул Ахмедзаде выступят на соревновании в индивидуальном многоборье, Агакязым Рустамов представит вольные упражнения и программу на снаряде конь-махи, Мансум Сафаров будет соревноваться в вольных упражнениях, на кольцах, в опорном прыжке, на параллельных брусьях, перекладине, Рамин Дамиров выступит на снаряде конь-махи, кольцах, в опорном прыжке, на параллельных брусьях и перекладине.

Вне соревновательной программы в турнире также выступит азербайджанский гимнаст Самед Мамедли.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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