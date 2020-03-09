Стартовал новый проект Федерации гимнастики Азербайджана под названием «Нарисуй свою мечту» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Стартовал новый проект Федерации гимнастики Азербайджана под названием «Нарисуй свою мечту», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию.

В рамках проекта при поддержке Центра Гейдара Алиева представлена фотосессия членов сборной команды по гимнастическим дисциплинам.

В проекте приняли участие спортсменки по художественной гимнастике, гимнасты по мужской и женской спортивной гимнастике, батутисты, акробаты и спортсмены по аэробной гимнастике.

Федерация сообщает, что проект продемонстрирует то, насколько связаны гимнастика и искусство: «За каждым большим спортивным успехом стоит сердце, в котором билась маленькая мечта. Эта мечта превращается в овации, звучащие на больших спортивных аренах. Гимнастика находит свое отражение в искусстве!».

Федерация гимнастики Азербайджана выражает признательность Центру Гейдара Алиева, а также стилисту Лейле Мамедовой, фотографу Фархаду Ализаде, визажисту Рухангиз Алиевой и стилисту по прическам Захиду Байдарову.

(Текст: Кямаля Сеидова)